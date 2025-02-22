В Азербайджане необходимо объединить некоторые села

Для решения проблем в области образования, здравоохранения и других сферах в регионах неизбежно объединение небольших сел.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на sfera.az, об этом заявил экономист Эльданиз Амиров.

"В целом, в управлении регионами необходимо внедрить совершенно новые методы управления и провести реструктуризацию административных районов, но если изменений в методах и формах управления не будет, то нужно как можно скорее начать работу по объединению небольших сел.

Объединение маленьких сел приведет к оптимизации расходов, улучшению инфраструктуры, укреплению экономики, повышению качества услуг, увеличению эффективности управления, сбалансированному развитию, укреплению местного управления и многим другим положительным последствиям.

Самое важное, что в таких селах станет возможным предоставление образования, здравоохранения и других услуг, которые будут доступны каждому жителю. На данный момент в удаленных районах есть многочисленные села, в которых нет не только поликлиник, но и даже малых медицинских пунктов, аптек, банкоматов, нормальных дорог, школ и других услуг. Хотя объединение сел потребует значительных средств на первый взгляд, в конечном итоге выиграют как государство, так и люди", - добавил Э. Эмиров.