https://news.day.az/society/1732127.html Всемирно известный японский блогер провел акцию объятий в Баку - ВИДЕО Японский блогер Коичи Кувабара, известный под псевдонимом MrHug, находится в Баку. Как передает Day.Az, он поделился моментами пребывания в городе на своей странице в TikTok. Более 13 лет Кувабара путешествует по миру и "дарит" бесплатные объятия ради мира в рамках своей кампании "Free Hugs For Peace".
Всемирно известный японский блогер провел акцию объятий в Баку - ВИДЕО
Японский блогер Коичи Кувабара, известный под псевдонимом MrHug, находится в Баку.
Как передает Day.Az, он поделился моментами пребывания в городе на своей странице в TikTok.
Более 13 лет Кувабара путешествует по миру и "дарит" бесплатные объятия ради мира в рамках своей кампании "Free Hugs For Peace". На этот раз он решил провести акцию и в азербайджанской столице, продолжая продвигать идею мира через простые и добрые жесты.
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