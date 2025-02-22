Всемирно известный японский блогер провел акцию объятий в Баку

Японский блогер Коичи Кувабара, известный под псевдонимом MrHug, находится в Баку.

Как передает Day.Az, он поделился моментами пребывания в городе на своей странице в TikTok.

Более 13 лет Кувабара путешествует по миру и "дарит" бесплатные объятия ради мира в рамках своей кампании "Free Hugs For Peace". На этот раз он решил провести акцию и в азербайджанской столице, продолжая продвигать идею мира через простые и добрые жесты.