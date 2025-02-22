Будет ли завтра снег?

Обнародован прогноз погоды на 23 февраля.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается снег. В некоторых частях полуострова осадки усилятся. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью и днем 0-3° мороза. Атмосферное давление составит 768 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - ночью и днем 75-85%.

Ночью и утром ожидается гололед на дорогах.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки в виде снега, местами интенсивные. В некоторых местах будет туман. Умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 2° тепла, в горах 10-15° мороза, в высокогорьях 19-24° мороза, днем 3-8° мороза. В некоторых районах возможен гололед на дорогах.