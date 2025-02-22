https://news.day.az/society/1732139.html Пожар в жилом доме в Баку, есть пострадавшие В поселке Бинагади города Баку произошел пожар. Как Day.Az сообщает со ссылкой на МЧС, в результате пожара на первом этаже двухэтажного трехкомнатного дома общей площадью 50 кв.м (два этажа по 25 кв.м) сгорели воспламеняющиеся конструкции одной комнаты и предметы домашнего обихода на площади 10 кв.м.
Пожар в жилом доме в Баку, есть пострадавшие
В поселке Бинагади города Баку произошел пожар.
Как Day.Az сообщает со ссылкой на МЧС, в результате пожара на первом этаже двухэтажного трехкомнатного дома общей площадью 50 кв.м (два этажа по 25 кв.м) сгорели воспламеняющиеся конструкции одной комнаты и предметы домашнего обихода на площади 10 кв.м.
Во время пожара 2 человека отравились дымом.
Остальная часть дома была защищена от огня.
Пожар потушен.
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