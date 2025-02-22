https://news.day.az/society/1732139.html

Пожар в жилом доме в Баку, есть пострадавшие

В поселке Бинагади города Баку произошел пожар. Как Day.Az сообщает со ссылкой на МЧС, в результате пожара на первом этаже двухэтажного трехкомнатного дома общей площадью 50 кв.м (два этажа по 25 кв.м) сгорели воспламеняющиеся конструкции одной комнаты и предметы домашнего обихода на площади 10 кв.м.