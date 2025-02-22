Тяжелое ДТП в Нахчыване,

В Кенгерлинском районе Нахчыванской Автономной Республики (НАР) произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зафиксирована на территории села Ени Керки.

Автомобиль марки BMW с государственным регистрационным номером 74-BB-671 столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадал один человек.

На место прибыли сотрудники полиции. По факту аварии начато расследование.