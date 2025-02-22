https://news.day.az/society/1732146.html Тяжелое ДТП в Нахчыване, есть пострадавший В Кенгерлинском районе Нахчыванской Автономной Республики (НАР) произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зафиксирована на территории села Ени Керки. Автомобиль марки BMW с государственным регистрационным номером 74-BB-671 столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадал один человек.
Тяжелое ДТП в Нахчыване, есть пострадавший
В Кенгерлинском районе Нахчыванской Автономной Республики (НАР) произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зафиксирована на территории села Ени Керки.
Автомобиль марки BMW с государственным регистрационным номером 74-BB-671 столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадал один человек.
На место прибыли сотрудники полиции. По факту аварии начато расследование.
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