На основных дорогах Баку восстановлен допустимый уровень скорости

Скорость транспортных средств, сниженная из-за снежной и ветреной погоды на дорогах Зыхский круг-Аэропорт, Бузовна-Загульба, Мардакянское шоссе и просп. Гейдара Алиева, возвращена на прежний уровень.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом МВД.