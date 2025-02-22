https://news.day.az/society/1732155.html На основных дорогах Баку восстановлен допустимый уровень скорости Скорость транспортных средств, сниженная из-за снежной и ветреной погоды на дорогах Зыхский круг-Аэропорт, Бузовна-Загульба, Мардакянское шоссе и просп. Гейдара Алиева, возвращена на прежний уровень. Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом МВД.
На основных дорогах Баку восстановлен допустимый уровень скорости
Скорость транспортных средств, сниженная из-за снежной и ветреной погоды на дорогах Зыхский круг-Аэропорт, Бузовна-Загульба, Мардакянское шоссе и просп. Гейдара Алиева, возвращена на прежний уровень.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом МВД.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре