https://news.day.az/society/1732184.html Двое молодых людей пропали в водах Мингячевира: ведутся поиски - ВИДЕО В Мингячевирском водохранилище продолжаются поиски граждан, предположительно утонувших в воде. Как передает Day.Az, об этом заявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Двое молодых людей пропали в водах Мингячевира: ведутся поиски - ВИДЕО
В Мингячевирском водохранилище продолжаются поиски граждан, предположительно утонувших в воде.
Как передает Day.Az, об этом заявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
По данным ведомства, 19 февраля в районе села Гараагачлы Самухского района на территории водохранилища предположительно утонули Мушвиг Рагим оглы Исмайылов (1999 года рождения) и Исмаил Халик оглы Шублиев (2003 года рождения).
Несмотря на сложные погодные условия, силы Государственной службы контроля за маломерными судами и спасения на водах МЧС продолжают непрерывные поиски в предполагаемых местах исчезновения граждан.
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