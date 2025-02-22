Двое молодых людей пропали в водах Мингячевира: ведутся поиски

В Мингячевирском водохранилище продолжаются поиски граждан, предположительно утонувших в воде.

Как передает Day.Az, об этом заявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По данным ведомства, 19 февраля в районе села Гараагачлы Самухского района на территории водохранилища предположительно утонули Мушвиг Рагим оглы Исмайылов (1999 года рождения) и Исмаил Халик оглы Шублиев (2003 года рождения).

Несмотря на сложные погодные условия, силы Государственной службы контроля за маломерными судами и спасения на водах МЧС продолжают непрерывные поиски в предполагаемых местах исчезновения граждан.