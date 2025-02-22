https://news.day.az/society/1732186.html Где в Азербайджане родилось больше всего младенцев? - ЦИФРЫ В 2024 году районные (городские) отделы регистрации Министерства юстиции зарегистрировали рождение 102 310 детей. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, этот показатель в расчёте на каждую тысячу человек снизился с 11,1 до 10,0 по сравнению с 2023 годом.
Где в Азербайджане родилось больше всего младенцев? - ЦИФРЫ
В 2024 году районные (городские) отделы регистрации Министерства юстиции зарегистрировали рождение 102 310 детей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, этот показатель в расчёте на каждую тысячу человек снизился с 11,1 до 10,0 по сравнению с 2023 годом.
При этом уровень рождаемости на тысячу человек превысил средний по стране в следующих экономических районах:
- Ширван - 12,6
- Лянкоран-Астара - 11,9
- Карабах и Восточный Зангезур - 11,8
- Куба-Хачмаз и Мил-Мугань - 11,5
- Центральный Аран - 11,4
- Ширван-Сальян - 11,2
- Казах-Товуз - 11,0
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