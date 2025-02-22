Где в Азербайджане родилось больше всего младенцев?

В 2024 году районные (городские) отделы регистрации Министерства юстиции зарегистрировали рождение 102 310 детей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, этот показатель в расчёте на каждую тысячу человек снизился с 11,1 до 10,0 по сравнению с 2023 годом.

При этом уровень рождаемости на тысячу человек превысил средний по стране в следующих экономических районах:

  • Ширван - 12,6
  • Лянкоран-Астара - 11,9
  • Карабах и Восточный Зангезур - 11,8
  • Куба-Хачмаз и Мил-Мугань - 11,5
  • Центральный Аран - 11,4
  • Ширван-Сальян - 11,2
  • Казах-Товуз - 11,0