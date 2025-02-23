Дорожная полиция предупредила водителей

Главное управление дорожной полиции обратилось к водителям в связи с нестабильными погодными условиями, снегопадами и возможным обледенением дорог.

Как сообщает Day.Az, в обращении отмечается, что интенсивный снегопад наблюдается на следующих участках:

Трасса Баку-Губа-граница с Россией (с 40-го километра)

Трасса Баку-Шамахы-Евлах (с 35-го километра)

Трасса Алят-Астара-граница с Ираном (с 12-го километра)

Трасса Баку-Газах-граница с Грузией (с 65-го километра)

Дорога Гяндоб-Ялама и перевал Агсу

Снег образовал снежный покров на проезжей части, в некоторых местах высока вероятность обледенения. Особенно опасными считаются открытые участки дорог, подверженные ветрам, спуски и подъёмы, а также мосты, где риск заноса повышен.

Сотрудники дорожной полиции проводят усиленный контроль в указанных районах и совместно с дорожными службами принимают меры для обеспечения безопасности. Однако водителям рекомендуется проявлять максимальную осторожность и строго соблюдать следующие правила:

Основные рекомендации:

Проверяйте техническое состояние автомобилей и используйте зимние шины.

Снижайте скорость и избегайте резких манёвров и обгонов.

Учитывайте возможность обледенения и соблюдайте безопасную дистанцию.

Следите за прогнозом погоды и дорожной обстановкой.

Без крайней необходимости избегайте поездок по указанным маршрутам.

О ситуации на дорогах дорожная полиция будет регулярно информировать участников движения.