В Баку наблюдается снежная и морозная погода

Обнародована фактическая погода на 9:00 23 февраля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, на 9:00 23 февраля снежная и морозная погода сохраняется на всей территории страны, включая Баку и Абшеронский полуостров.

Высота снежного покрова составляет: в Загатале (Элибей) - 82 см, в Лерике - 62 см, в Гахе (Сарыбаш) - 50 см, в Шеки - 39 см, в Габале и Балакене - 22 см, в Кельбаджаре, Ярдымлы, Дашкесене и Шахбузе - 20 см, в Грызе, Огузе и Гедабее - 19 см, в Лянкяране, Шахдаге и Нахчыване - 16 см, в Астаре - 15 см, в Нефтчале - 14 см, в Билясуаре, Гёйгёле и Шуше - 12 см, в Гобустане и Седереке - 11 см, в Имишли и Зардабе - 7 см, в Джалилабаде и Гёйчае - 6 см, в Агдаме, Мингечевире и Губе - 5 см, в Джейранчёле, Фузули и Кюрдемире - 4 см, в Товузе, Евлахе, Тертере и Гусаре - 3 см, в Гяндже, Барде и Агстафе - 2 см, в Геранбое, Нафталане, Ордубаде, Шамкире и Шаруре - 1 см, в Баку и Абшероне - 6 см.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове - 3°C, в районах Арана - 4°C, в Нахчыванской АР - 11°C, в горных районах - до -19°C.