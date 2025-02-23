https://news.day.az/society/1732236.html Как долго сохранится снежная погода в Азербайджане? Ожидается, что снежная и морозная погода в Азербайджане сохранится до полудня 24 февраля. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать меры безопасности.
Как долго сохранится снежная погода в Азербайджане?
Ожидается, что снежная и морозная погода в Азербайджане сохранится до полудня 24 февраля.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать меры безопасности.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре