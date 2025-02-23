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Как долго сохранится снежная погода в Азербайджане?

Ожидается, что снежная и морозная погода в Азербайджане сохранится до полудня 24 февраля. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать меры безопасности.