Массовое отравление в Азербайджане

11:04

В селе Гасангая Бардинского района произошло массовое отравление.

Day.Az со ссылкой на АПА представляет список пострадавших:

асымов Рауль Сабухи оглу (2018 г.р.)

Гасымова Шалала Султан гызы (1960 г.р.)

Гусейнова Махбуба Фаган гызы (1993 г.р.)

Гусейнова Гюльназ Назар гызы (1965 г.р.)

Джаббаров Эльджан Шамо оглу (2010 г.р.)

Гусейнова Асмар Афган гызы (1986 г.р.)

Гасымова Самира Габиль гызы (1989 г.р.)

Гусейнова Назакет Тапдыг гызы (1978 г.р.)

Гамбарова Ясамен Адалят гызы (1987 г.р.)

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10:55

В селе Гасангая Бардинского района произошло массовое отравление.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, более 10 человек обратились в больницу в связи с недомоганием и рвотой.

Все они столкнулись с этой проблемой после участия в поминках в селе.

Им оказывается медицинская помощь.