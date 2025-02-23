https://news.day.az/society/1732258.html В Астаре 7 человек задержаны за незаконное хранение оружия В Астаре полиция выявила несколько фактов незаконного хранения и использования огнестрельного оружия. Как передает Day.Az, в результате проведенных профилактических мероприятий сотрудниками полиции Астаринского района было установлено, что 7 местных жителей хранили охотничьи ружья без соответствующих документов.
В Астаре 7 человек задержаны за незаконное хранение оружия
В Астаре полиция выявила несколько фактов незаконного хранения и использования огнестрельного оружия.
Как передает Day.Az, в результате проведенных профилактических мероприятий сотрудниками полиции Астаринского района было установлено, что 7 местных жителей хранили охотничьи ружья без соответствующих документов.
Кроме того, сотрудники полиции задержали одного человека, занимающегося незаконной охотой в районе села Сим. В отношении него был составлен административный протокол.
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