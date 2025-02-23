https://news.day.az/society/1732262.html Тяжелое ДТП в Мингячевире, есть пострадавшие - ВИДЕО В результате столкновения двух легковых автомобилей в Мингячевире оба водителя получили тяжелые травмы. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, происшествие произошло на улице А.Мамедова в городе. Во время движения Тофик Мусаев на автомобиле марки "Mercedes" столкнулся с встречным автомобилем марки "ВАЗ 21099".
Тяжелое ДТП в Мингячевире, есть пострадавшие - ВИДЕО
В результате столкновения двух легковых автомобилей в Мингячевире оба водителя получили тяжелые травмы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, происшествие произошло на улице А.Мамедова в городе.
Во время движения Тофик Мусаев на автомобиле марки "Mercedes" столкнулся с встречным автомобилем марки "ВАЗ 21099".
В результате столкновения как Т. Мусаев, так и водитель автомобиля "ВАЗ" получили тяжелые травмы и были доставлены в Мингячевирскую городскую центральную больницу.
По факту происшествия проводится расследование.
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