В результате столкновения двух легковых автомобилей в Мингячевире оба водителя получили тяжелые травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, происшествие произошло на улице А.Мамедова в городе.

Во время движения Тофик Мусаев на автомобиле марки "Mercedes" столкнулся с встречным автомобилем марки "ВАЗ 21099".

В результате столкновения как Т. Мусаев, так и водитель автомобиля "ВАЗ" получили тяжелые травмы и были доставлены в Мингячевирскую городскую центральную больницу.

По факту происшествия проводится расследование.