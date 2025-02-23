https://news.day.az/society/1732275.html Обнародовано состояние 15 отравившихся угарным газом в Барде Обнародована информация о состоянии отравившихся на поминках в Бардинском районе. "23 февраля 2025 года примерно в 01:10 в отделение скорой помощи Бардинской центральной районной больницы были госпитализированы с отравлением угарным газом 15 человек (11 женщин и 4 мужчины)", - говорится в сообщении.
Обнародовано состояние 15 отравившихся угарным газом в Барде
Обнародована информация о состоянии отравившихся на поминках в Бардинском районе.
"23 февраля 2025 года примерно в 01:10 в отделение скорой помощи Бардинской центральной районной больницы были госпитализированы с отравлением угарным газом 15 человек (11 женщин и 4 мужчины)", - говорится в сообщении.
Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в TƏBİB, передает Day.Az.
"Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. 14 человек в удовлетворительном состоянии были выписаны на амбулаторное лечение, а лечение 1 человека (женского пола) продолжается в соответствующем отделении, состояние стабильное".
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