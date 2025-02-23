В Баку будет 3-5 градусов мороза

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, в ночь с 23 на 24 февраля минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит от -3 до -5 градусов, а в ночь с 24 на 25 февраля - от -6 до -8 градусов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, из-за морозной погоды дороги покроются льдом.