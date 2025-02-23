https://news.day.az/society/1732284.html Бакинский метрополитен работает в усиленном режиме - ФОТО ЗАО "Бакинский метрополитен" рекомендует пассажирам пользоваться метро для комфортных и безопасных поездок в снежную и холодную погоду. Как сообщили Day.Az в ЗАО, в Баку продолжаются нестабильные погодные условия.
Бакинский метрополитен работает в усиленном режиме - ФОТО
ЗАО "Бакинский метрополитен" рекомендует пассажирам пользоваться метро для комфортных и безопасных поездок в снежную и холодную погоду.
Как сообщили Day.Az в ЗАО, в Баку продолжаются нестабильные погодные условия. Хотя выпавший с ночи снег создал ряд трудностей на дорогах, полностью обеспечено безопасное передвижение на входах на станции метро.
Входы на станции регулярно очищают от снега, лестницы посыпают солью и песком против скольжения.
Для своевременной доставки пассажиров до пункта назначения в неблагоприятную погоду бакинский метрополитен работает в усиленном режиме.
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