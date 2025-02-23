К сведению водителей!

Обнародована информация о состоянии автодорог.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 24 февраля в связи с нестабильной, морозной и снежной погодой на автомобильных магистралях страны ожидается ограничение видимости на расстояние от 100 до 500 метров.

В некоторых местах дороги покроются льдом.