https://news.day.az/society/1732305.html К сведению водителей! - На ряде дорог будет гололедица Обнародована информация о состоянии автодорог. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 24 февраля в связи с нестабильной, морозной и снежной погодой на автомобильных магистралях страны ожидается ограничение видимости на расстояние от 100 до 500 метров. В некоторых местах дороги покроются льдом.
К сведению водителей! - На ряде дорог будет гололедица
Обнародована информация о состоянии автодорог.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 24 февраля в связи с нестабильной, морозной и снежной погодой на автомобильных магистралях страны ожидается ограничение видимости на расстояние от 100 до 500 метров.
В некоторых местах дороги покроются льдом.
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