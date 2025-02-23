https://news.day.az/society/1732308.html Важная новость для метеозависимых людей Обнародован медицинско-метеорологический прогноз. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 24 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается холодная погода на фоне умеренного северо-восточного ветра, что может быть неблагоприятным для метеозависимых людей.
Важная новость для метеозависимых людей
Обнародован медицинско-метеорологический прогноз.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 24 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается холодная погода на фоне умеренного северо-восточного ветра, что может быть неблагоприятным для метеозависимых людей.
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