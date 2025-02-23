https://news.day.az/society/1732314.html В Баку наблюдается повышенная плотность движения транспорта - ФОТО Из-за скользкой дороги возникла повышенная плотность движения транспорта в Наримановском районе, в направлении проспекта Зии Буниятова, моста, проспекта Кара Караева и станции метро "Кероглу". Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
В Баку наблюдается повышенная плотность движения транспорта - ФОТО
Из-за скользкой дороги возникла повышенная плотность движения транспорта в Наримановском районе, в направлении проспекта Зии Буниятова, моста, проспекта Кара Караева и станции метро "Кероглу".
Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
Водителей просят проявлять внимательность за рулем.
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