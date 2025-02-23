В Баку наблюдается повышенная плотность движения транспорта

Из-за скользкой дороги возникла повышенная плотность движения транспорта в Наримановском районе, в направлении проспекта Зии Буниятова, моста, проспекта Кара Караева и станции метро "Кероглу".

Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Водителей просят проявлять внимательность за рулем.