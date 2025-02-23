https://news.day.az/society/1732337.html До какого времени будут работать автобусы? - Официальный ответ Из-за резкого изменения погодных условий в некотоорых районах возникли серьезные трудности в движении автобусов. Как передает Day.Az, об этом заявили Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана. В связи с этим маршрутные автобусы будут работать до 21:00.
До какого времени будут работать автобусы? - Официальный ответ
Из-за резкого изменения погодных условий в некотоорых районах возникли серьезные трудности в движении автобусов.
Как передает Day.Az, об этом заявили Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.
В связи с этим маршрутные автобусы будут работать до 21:00.
Пассажирам рекомендуется использовать общественный транспорт до указанного времени, чтобы успеть добраться до нужного им места.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре