До какого времени будут работать автобусы?

Из-за резкого изменения погодных условий в некотоорых районах возникли серьезные трудности в движении автобусов.

Как передает Day.Az, об этом заявили Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

В связи с этим маршрутные автобусы будут работать до 21:00.

Пассажирам рекомендуется использовать общественный транспорт до указанного времени, чтобы успеть добраться до нужного им места.