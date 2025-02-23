https://news.day.az/society/1732347.html Зимние пейзажи Лачина - ФОТО - ВИДЕО Завораживающий своей красотой в любое время года Лачин теперь притягивает внимание снежным покровом. Как сообщает Day.Az, окутанный в белоснежные одежды Лачин напоминает сказочную страну. Покрытый белым снегом город, расположенный на склоне гор, поражает гармонией природного явления.
Зимние пейзажи Лачина - ФОТО - ВИДЕО
Завораживающий своей красотой в любое время года Лачин теперь притягивает внимание снежным покровом.
Как сообщает Day.Az, окутанный в белоснежные одежды Лачин напоминает сказочную страну. Покрытый белым снегом город, расположенный на склоне гор, поражает гармонией природного явления. Представляем кадры зимних пейзажей города, снятые с дрона.
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