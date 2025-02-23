https://news.day.az/society/1732359.html На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК УЛИЦ В Баку на ряде дорог наблюдаются пробки. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом. На данный момент затруднено движение на следующих участках: Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении кольца "Хырдалан" Шоссе Баку-Сумгайыт в сторону станции метро "20 Январь"
На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК УЛИЦ
В Баку на ряде дорог наблюдаются пробки.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом.
На данный момент затруднено движение на следующих участках:
- Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении кольца "Хырдалан"
- Шоссе Баку-Сумгайыт в сторону станции метро "20 Январь"
- Проспект Зии Буньядова - от пересечения с улицей Ахмада Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка
- Проспект Гейдара Алиева - вспомогательная дорога в сторону центра города
- Шоссе Бинагади - от станции метро "Азадлыг проспекти" в направлении посёлка Бинагади
- Шоссе Бинагади - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти"
- Перекрёсток проспектов Зии Буньядова и Ататюрка - в сторону станции метро "20 Январь"
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