На этих дорогах Баку наблюдаются пробки

В Баку на ряде дорог наблюдаются пробки.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом.

На данный момент затруднено движение на следующих участках:

  • Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении кольца "Хырдалан"
  • Шоссе Баку-Сумгайыт в сторону станции метро "20 Январь"
  • Проспект Зии Буньядова - от пересечения с улицей Ахмада Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка
  • Проспект Гейдара Алиева - вспомогательная дорога в сторону центра города
  • Шоссе Бинагади - от станции метро "Азадлыг проспекти" в направлении посёлка Бинагади
  • Шоссе Бинагади - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти"
  • Перекрёсток проспектов Зии Буньядова и Ататюрка - в сторону станции метро "20 Январь"