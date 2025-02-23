https://news.day.az/society/1732359.html

На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК УЛИЦ

В Баку на ряде дорог наблюдаются пробки. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом. На данный момент затруднено движение на следующих участках: Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении кольца "Хырдалан" Шоссе Баку-Сумгайыт в сторону станции метро "20 Январь"