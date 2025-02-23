https://news.day.az/society/1732363.html Усиленный контроль на дорогах: полиция и госорганы работают круглосуточно - ФОТО - ВИДЕО В связи с текущими погодными условиями сотрудники полиции по всей стране, включая города, районы и магистральные дороги, продолжают нести службу в усиленном режиме. Как сообщает Day.Az, в течение дня принимались необходимые оперативные меры для устранения возникающих проблем.
Усиленный контроль на дорогах: полиция и госорганы работают круглосуточно - ФОТО - ВИДЕО
В связи с текущими погодными условиями сотрудники полиции по всей стране, включая города, районы и магистральные дороги, продолжают нести службу в усиленном режиме.
Как сообщает Day.Az, в течение дня принимались необходимые оперативные меры для устранения возникающих проблем.
Для обеспечения безопасного передвижения пешеходов в парках и на аллеях дополнительно привлечённые наряды полиции оказывали необходимую помощь гражданам.
Совместное дежурство с другими государственными органами продолжается в круглосуточном режиме.
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