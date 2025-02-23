Усиленный контроль на дорогах: полиция и госорганы работают круглосуточно

В связи с текущими погодными условиями сотрудники полиции по всей стране, включая города, районы и магистральные дороги, продолжают нести службу в усиленном режиме.

Как сообщает Day.Az, в течение дня принимались необходимые оперативные меры для устранения возникающих проблем.

Для обеспечения безопасного передвижения пешеходов в парках и на аллеях дополнительно привлечённые наряды полиции оказывали необходимую помощь гражданам.

Совместное дежурство с другими государственными органами продолжается в круглосуточном режиме.