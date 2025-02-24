https://news.day.az/society/1732397.html Гёйгёль замерз - ВИДЕО Суровая зима отразилась и на живописных озёрах Азербайджана. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, озеро Гёйгёль, расположенное на территории национального парка, полностью замёрзло. В регионе продолжаются осадки, в результате чего поверх льда образовался слой снега, придающий окрестностям особую зимнюю красоту.
Гёйгёль замерз - ВИДЕО
Суровая зима отразилась и на живописных озёрах Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, озеро Гёйгёль, расположенное на территории национального парка, полностью замёрзло. В регионе продолжаются осадки, в результате чего поверх льда образовался слой снега, придающий окрестностям особую зимнюю красоту.
Директор национального парка Фуад Гулиев отметил, что из-за погодных условий туристам рекомендуется посещать парк только в сопровождении гида.
В связи с интенсивным снегопадом и повышенной опасностью некоторые маршруты временно закрыты для передвижения.
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