Гёйгёль замерз

Суровая зима отразилась и на живописных озёрах Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, озеро Гёйгёль, расположенное на территории национального парка, полностью замёрзло. В регионе продолжаются осадки, в результате чего поверх льда образовался слой снега, придающий окрестностям особую зимнюю красоту.

Директор национального парка Фуад Гулиев отметил, что из-за погодных условий туристам рекомендуется посещать парк только в сопровождении гида.

В связи с интенсивным снегопадом и повышенной опасностью некоторые маршруты временно закрыты для передвижения.