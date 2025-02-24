В холодном Баку тепло отметили 10-летие Soul Kitchen

Что может быть лучше, когда на улице холодно и идет снег, провести праздничный ужин в кругу друзей и любимых. И этот праздничный вечер Soul Kitchen, посвященный 10-летнему юбилею, согрел сердца многочисленных гостей ресторана, передает Day.Az.

Переступив порог Soul Kitchen, словно оказываешься там, где время движется медленно и с удовольствием. Живые растения создают иллюзию озеленённого оазиса посреди городской суеты, а мягкий свет наполняет пространство теплом. При этом в каждой детали интерьера чувствуется умиротворение, в окружении которого можно наслаждаться сочными, хрустящими, аппетитными блюдами, вкусными напитками, европейской и азербайджанской кухней. И когда это кулинарное мастерство с эмоциями за столом и передающие настроение момента, сливаются с музыкой, то название Soul Kitchen - "Душевная кухня" само говорит за себя. Душевности заведению придает стильная уютная обстановка, отличное музыкальное оформление, приветливый обслуживающий персонал. Soul Kitchen расположился на втором этаже БУМа - отличительной особенностью ресторана также является обширная летняя терраса, находящаяся на крыше старого универмага.

Выступивший на вечере директор Soul Kitchen Рамин Худавердиев тепло приветствовал гостей, отметив, что за эти годы ресторан объединил лучшие традиции кулинарии и доброй семейной атмосферы, где каждый посетитель как настоящий друг.

В праздничном вечере Mr. Waffles также представил свои фирменные вафли, рассказав интересную историю кондитерского изделия, но не раскрыв авторский секрет приготовления. В концертной программе зажигали Imran, Эльшад Хосе, Нармин Керимбекова, DJ Amalalili, Ceyhun Qala и Samir Bormutski. Среди гостей были медийные личности, блогеры, а молодежь весело зажигала.