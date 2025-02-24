Чего ждать от погоды завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами осадки, но в основном без них.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Однако, что ночью и утром в некоторых местах, вероятен снег. Северо-западный ветер днем сменится юго-западным.

Температура воздуха ночью составит 5-8° мороза, днем 2-6° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм р.т. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75 %, днем 55-65%.

В большинстве районов Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, но ночью и вечером в некоторых горных районах ожидается снег. В некоторых местах временами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9° мороза, днем 1-6° тепла, в горах ночью 13-18° мороза, в высокогорьях 20-25° мороза, днем 5-10 ° мороза.

На дорогах сохранится гололед.