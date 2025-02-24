Возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего Азербайджанской армии

На основании факта смерти военнослужащего N-ской воинской части министерства обороны Азербайджана, солдата Меджидова Магбета Хатаи оглу, сотрудниками Нахчыванской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджанской Республики были проведены соответствующие осмотры, а также внешнее и внутреннее обследование тела с участием судебно-медицинского эксперта, и выполнены другие необходимые действия.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев.

"По данному факту в Нахчыванской военной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Были допрошены свидетели, назначены различные экспертизы, а также проведены другие следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается, и будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства, включая правовую оценку каждого факта и действия", - сказал он.