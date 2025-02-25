https://news.day.az/society/1732689.html В Азербайджане 6 членов семьи отравились угарным газом В Билясуваре 6 человек отравились угарным газом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Чайлы. Жители села Амирова Саида Фазиль гызы, Агаев Салех Эвез оглу, Агаева Севда Эвез гызы, Агаев Али Джабир оглу, Агазаде Зюмрюд Иззят гызы и Агаева Гюлай Джабир гызы отравились угарным газом в своем доме.
В Азербайджане 6 членов семьи отравились угарным газом
В Билясуваре 6 человек отравились угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Чайлы.
Жители села Амирова Саида Фазиль гызы, Агаев Салех Эвез оглу, Агаева Севда Эвез гызы, Агаев Али Джабир оглу, Агазаде Зюмрюд Иззят гызы и Агаева Гюлай Джабир гызы отравились угарным газом в своем доме.
По факту проводится расследование.
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