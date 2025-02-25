В Азербайджане 6 членов семьи отравились угарным газом

В Билясуваре 6 человек отравились угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Чайлы.

Жители села Амирова Саида Фазиль гызы, Агаев Салех Эвез оглу, Агаева Севда Эвез гызы, Агаев Али Джабир оглу, Агазаде Зюмрюд Иззят гызы и Агаева Гюлай Джабир гызы отравились угарным газом в своем доме.

По факту проводится расследование.