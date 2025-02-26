https://news.day.az/society/1733087.html Жительница Хырдалана умерла после инъекции лекарства В Хырдалане женщина скончалась после введения лекарства. Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, 42-летняя местная жительница Гюльнара Джахангирова сделала себе инъекцию лекарственного препарата. После укола ее самочувствие резко ухудшилось, и она обратилась за медицинской помощью.
Жительница Хырдалана умерла после инъекции лекарства
В Хырдалане женщина скончалась после введения лекарства.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, 42-летняя местная жительница Гюльнара Джахангирова сделала себе инъекцию лекарственного препарата.
После укола ее самочувствие резко ухудшилось, и она обратилась за медицинской помощью. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось - она скончалась в больнице.
В настоящее время по данному случаю ведется расследование.
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