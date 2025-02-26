Жительница Хырдалана умерла после инъекции лекарства

В Хырдалане женщина скончалась после введения лекарства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, 42-летняя местная жительница Гюльнара Джахангирова сделала себе инъекцию лекарственного препарата.

После укола ее самочувствие резко ухудшилось, и она обратилась за медицинской помощью. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось - она скончалась в больнице.

В настоящее время по данному случаю ведется расследование.