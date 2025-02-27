Операция по борьбе с наркотиками в Баку

В результате операции, проведённой сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел, было изъято 27 кг наркотических веществ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в ходе следственных действий, основанных на поступившей информации, установлено, что Аваз Гусейнов, по предложению неизвестного гражданина Ирана, приобрёл наркотические средства в Физулинском районе для их последующей транспортировки в Баку. Гусейнов был задержан в Сабунчинском районе столицы, а при обыске его автомобиля было найдено 18 кг 500 г марихуаны, содержащей опасные добавки.

Кроме того, оперативные мероприятия привели к аресту другого наркокурьера - Муслима Ягубова, который был задержан в своей съёмной квартире на территории Хазарского района. В ходе обыска там были обнаружены 7 кг 500 г марихуаны с вредными добавками, а также 1 кг 150 г метамфетамина.

По данным случаям возбуждены уголовные дела, а судом в отношении задержанных вынесена мера пресечения в виде ареста. Следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются.