На одной из улиц Баку массово закрываются магазины

На улице академика Гасана Алиева в Баку массово закрываются магазины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, ряд торговых точек, специализирующихся на продаже бытовой техники и сантехники, прекратили свою деятельность. На витринах все чаще можно увидеть объявления об аренде помещений или продаже в рассрочку.

По словам местных предпринимателей, за последние два месяца количество закрытых магазинов значительно возросло. Бизнесмены, работающие в этом районе более 15 лет, связывают данную тенденцию с падением покупательной способности населения.

Другими факторами, по мнению владельцев магазинов, являются усиление конкуренции и проблемы с парковкой. В разных частях города открываются аналогичные магазины, что создаёт более сильное соперничество. Также неудобства вызывает парковка - сотрудники госучреждений оставляют автомобили возле магазинов, из-за чего покупатели не могут найти место для стоянки и предпочитают совершать покупки в других торговых точках.

Представители Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) отметили, что у центра ASAN Xidmət на улице академика Гасана Алиева и в некоторых других местах оборудованы платные парковочные места. Однако на остальной части улицы такие парковки пока не организованы, и машины могут оставлять бесплатно без предварительной брони.

Экономисты подчеркивают, что высокие арендные ставки в этом районе вынуждают предпринимателей поднимать цены на товары, что делает их менее конкурентоспособными по сравнению с другими рынками, где цены ниже. Это приводит к ослаблению торговли и массовому закрытию магазинов.