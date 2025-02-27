https://news.day.az/society/1733202.html На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК УЛИЦ Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах. Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта: 1.
На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК УЛИЦ
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.
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