Полиция Азербайджана усиливает меры безопасности в связи с ухудшением погодных условий

Полиция продолжает несение службы в усиленном режиме на всех направлениях Азербайджана, включая столицу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой МВД, совместно с соответствующими государственными структурами проводятся работы по ликвидации последствий погодных условий в местах, где образовались заторы.

"Принимаются оперативные меры по устранению проблем на автодорогах, соединяющих жилые районы. Безопасность дорожного движения полностью обеспечена.

В настоящее время бесперебойная работа, организованная совместно с другими государственными органами, продолжается", - говорится в сообщении.