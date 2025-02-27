https://news.day.az/society/1733207.html Полиция Азербайджана усиливает меры безопасности в связи с ухудшением погодных условий - ФОТО Полиция продолжает несение службы в усиленном режиме на всех направлениях Азербайджана, включая столицу. Как сообщает Day.Az со ссылкой МВД, совместно с соответствующими государственными структурами проводятся работы по ликвидации последствий погодных условий в местах, где образовались заторы.
Полиция Азербайджана усиливает меры безопасности в связи с ухудшением погодных условий - ФОТО
Полиция продолжает несение службы в усиленном режиме на всех направлениях Азербайджана, включая столицу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой МВД, совместно с соответствующими государственными структурами проводятся работы по ликвидации последствий погодных условий в местах, где образовались заторы.
"Принимаются оперативные меры по устранению проблем на автодорогах, соединяющих жилые районы. Безопасность дорожного движения полностью обеспечена.
В настоящее время бесперебойная работа, организованная совместно с другими государственными органами, продолжается", - говорится в сообщении.
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