В Баку ведутся активные работы по расчистке снега

В связи с интенсивным снегопадом, который начался 19 февраля в Баку, Исполнительная власть города и коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти Баку, предпринимаются оперативные меры в связи с усилением снегопада, начавшегося с ночи 26 февраля.

Спецтехника коммунальных служб со вчерашнего вечера проводит работы по распылению технической соли на склонах, улицах и проспектах, где существует угроза схода оползней, и эти работы продолжатся в течение дня. Также ведутся работы по очистке от снега дорог в близлежащих населенных пунктах.

В течение всего дня сотрудники коммунальных служб продолжают расчищать станции метрополитена, остановки общественного транспорта, тротуары, объекты общественного питания, образования, здравоохранения и другие объекты вдоль улиц. Кроме того, выполняются работы по посыпке гололеда технической солью и уборке снега с других участков.