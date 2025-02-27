Журналист Шахназ Бейляргызы согласилась сотрудничать со следствием и переведена под домашний арест

Журналист Шахназ Бейляргызы, арестованная по делу "Toplum TV", переведена под домашний арест.

Как сказал Trend информированный источник, Ш. Бейляргызы полностью признала вину по всем пунктам выдвинутых против нее обвинений, передает Day.Az.

Кроме того, она ответила на все вопросы и согласилась сотрудничать со следствием.

С учетом всех этих обстоятельств было принято решение о переводе Ш. Бейляргызы под домашний арест.

Отметим, что Ш. Беляргызы, арестованная 5 февраля, обвиняется в контрабанде и других преступлениях.