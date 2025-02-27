В некоторых районах идет снег

Опубликованы фактические данные о погоде в Азербайджане.

Согласно информации, предоставленной Национальной службой гидрометеорологии Day.Az, в некоторых районах страны, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег.

Высота снежного покрова в Сарыбаше (Гах) составляет 59 см, в Алтыагаче и Шеки - 31 см, в Габале - 28 см, в Губе - 25 см, в Халтане - 20 см, в Закатале - 18 см, в Шахдаге - 17 см, в Шахбузе и Огузе - 16 см, в Дашкесане - 15 см, в Гобустане и Гусаре - 10 см, в Кяльбаджаре, Мингачевире, Шабране и Гядябее - 8 см, в Лачине, Губадлы, Шуше и Балакене - 7 см, в Ханкенди, Физули, Ходжалы, Гейчае, Евлахе, Тертере, Нафталане, Кюрдамире, Сабирабаде, Нефтчале и Барде - 5 см, в Баку и на Абшеронском полуострове - 12 см.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 3 градуса мороза, в низменных районах - 2 градуса мороза, в Нахчыванской Автономной Республике - 11 градусов мороза, в горных районах - до 19 градусов мороза.

Осадки постепенно прекратятся в дневные часы 27 февраля.