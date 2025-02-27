https://news.day.az/society/1733228.html Землетрясение в Азербайджане В Исмаиллинском районе произошло землетрясение. Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Согласно информации, эпицентр подземных толчков магнитудой 3,3 балла находился на глубине 46 километров.
Землетрясение в Азербайджане
В Исмаиллинском районе произошло землетрясение.
Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков магнитудой 3,3 балла находился на глубине 46 километров.
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