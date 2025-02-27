Землетрясение в Азербайджане

В Исмаиллинском районе произошло землетрясение.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

 

Согласно информации, эпицентр подземных толчков магнитудой 3,3 балла находился на глубине 46 километров.