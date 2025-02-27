Хорошая новость для желающих заменить водительское удостоверение

Министерство внутренних дел внедрило новые функции в приложение "E-Polis", запущенное в прошлом году с целью повышения оперативности в отношениях между полицией и гражданами, а также совершенствования ориентированных на граждан услуг.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, теперь через это приложение граждане смогут подать онлайн-заявку на замену водительского удостоверения.

Для этого необходимо войти в мобильное приложение, перейти в раздел "новая заявка" и выбрать услугу замены водительского удостоверения. После нажатия кнопки "подать заявку" данные о водительском удостоверении автоматически отобразятся в окне.

Гражданин должен указать причину замены и выбрать пункт, в котором он заберёт новое удостоверение. Для фото, которое будет размещено в новом удостоверении, можно выбрать изображение из документа, удостоверяющего личность, или загрузить новое. В случае выбора нового фото лицо должно быть отчётливо видно, а фон - белым. Если на текущем водительском удостоверении гражданин изображён в очках, то и новое фото должно соответствовать этому условию.

На следующем этапе государственная пошлина оплачивается онлайн, а статус заявки в разделе "мои заявки" отображается как "ожидает обработки".

После того как водительское удостоверение будет подготовлено оператором в указанном пункте, статус изменится на "готово". Затем гражданин сможет обратиться в выбранный пункт и получить новое водительское удостоверение.