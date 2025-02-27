Азербайджанский народ никогда не отказывался от своей мечты о независимости и суверенитете.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила сегодня председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Бахар Мурадова, выступая на конференции на тему "Продвижение участия женщин".

Она отметила, что Азербайджан обеспечил безопасность и права своих граждан, придерживаясь закона, права на равенство и международных стандартов.

"Мы принимаем решения, основываясь на желаниях нашего народа и воле нашего государства во всей нашей деятельности", - сказала она.

Бахар Мурадова подчеркнула, что сегодняшнее независимое Азербайджанское государство является самым большим достоянием азербайджанского народа.

"Как исламская страна, мы отличаемся приверженностью светскости и современности. Азербайджанское государство также служит примером для региона, в котором оно расположено, культуры, к которой оно принадлежит, и ее носителей. Мы должны показать миру все наши достижения и защищать их. Мы должны делать это вместе со всеми членами общества",- также отметила она.

Председатель комитета подчеркнула, что возглавляемая ею структура ежегодно проводит различные конференции в преддверии 8 марта, посвященные этой теме.