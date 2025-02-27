Будет ли завтра снег и мороз?

Обнародован прогноз погоды на 28 февраля.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.

Ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром местами ожидается мокрый снег и снег. Умеренный северо-западный ветер днем в отдельных местах полуострова усилится.

Ночью температура составит 1-4° мороза, днем от 1° мороза до 2° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 мм.рт.ст. Относительная влажность 70-80 %.

Ночью и утром на некоторых дорогах гололед.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых восточных районах переменные осадки, ожидается снег, местами сильный.

Ночью 1-6° мороза, днем 5-10° тепла, в горах ночью 10-15°, в горах ночью 10-15° мороза, в высокогорье 17-22° мороза, днем 0-5 ° мороза.

На некоторых дорогах гололед.