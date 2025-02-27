https://news.day.az/society/1733323.html Названо количество растений, находящихся под угрозой исчезновения в Карабахе На освобожденных от оккупации территориях насчитывается 165 видов растений, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом заявила вице-президент НАНА, член рабочей группы по вопросам экологии Ирада Гусейнова на сегодняшнем заседании рабочей группы в Зангилане, сообщает Day.Az.
Названо количество растений, находящихся под угрозой исчезновения в Карабахе
На освобожденных от оккупации территориях насчитывается 165 видов растений, находящихся под угрозой исчезновения.
Об этом заявила вице-президент НАНА, член рабочей группы по вопросам экологии Ирада Гусейнова на сегодняшнем заседании рабочей группы в Зангилане, сообщает Day.Az.
На освобождённых от оккупации территориях насчитывается 119 эндемичных и субэндемичных видов, относящихся к 34 семействам и 84 родам. Кроме того, под угрозой исчезновения находятся виды, принадлежащие к 57 семействам и 99 родам", - отметила она.
И.Гусейнова отметила, что более 35 процентов растений азербайджанской флоры распространены в Карабахе.
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