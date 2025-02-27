Сколько дней еще будет снежная погода?

С 28 февраля днем по 2 марта в Баку и на Абшеронском полуострове периодически ожидается обычный и мокрый снег.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Отмечается, что в некоторых районах осадки могут усилиться.

Минимальная температура воздуха составит ночью от -1 до -5 градусов, днем - от -1 до +1 градуса.

28 февраля в отдельных восточных районах, а с 1 по 2 марта в большинстве районов страны также ожидается периодический обычный и мокрый снег. В некоторых местах осадки могут быть интенсивными.

Минимальная температура воздуха в равнинных районах составит от -1 до -6 градусов, в горных районах - от -8 до -13 градусов, а в высокогорных зонах - от -17 до -22 градусов мороза.

В связи с ожидаемыми морозами и снежной погодой на территории страны некоторые дороги покроются льдом.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az