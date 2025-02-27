Начинает работу новый регулярный автобусный рейс в Шушу

Азербайджанским агентством наземного транспорта с 28 февраля будет запущен регулярный автобусный рейс из Гянджи в Шушу.

Об этом сообщило министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, передает Day.Az.

Рейсы будут осуществляться с Гянджинского международного автовокзала ежедневно в 08:00, а из города Шуша в Гянджу - в 14:45.

Стоимость билета в одном направлении на рейс Гянджа-Шуша-Гянджа составляет 6,20 маната. На этом рейсе промежуточными пунктами определены города Тертер, Ходжалы и Ханкенди. Так, в рамках этого рейса стоимость билета по направлению Гянджа - Ходжалы составляет 5,20 маната, Гянджа - Ханкенди - 5,70 маната, Тертер-Ходжалы - 2,40 маната, Тертер - Ханкенди - 2,80 маната и Тертер-Шуша - 3,30 маната.

Билеты можно купить только онлайн через портал "biletim.az" .

Отметим, что при приобретении билетов обязательно наличие разрешений в соответствии с правилами, касающимися въезда на освобожденные от оккупации территории.