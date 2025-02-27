Лица армянского происхождения, обвиняемые в преступлениях против азербайджанского народа, дали показания в суде

7 февраля продолжились судебные слушания по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, а также Рубена Варданяна, обвиняемых в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, удержании власти и других многочисленных преступлениях в результате агрессии Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на проходящем под председательством судьи Зейнала Агаева, а также с участием судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева судебном заседании в Бакинском военном суде, расположенном в Бакинском судебном комплексе, обвиняемые были обеспечены переводчиками на армянский и русский языки, а также адвокатами.

Обвиняемые в многочисленных преступлениях против азербайджанского народа дали показания в суде.

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