В Баку начинается капитальный ремонт ряда зданий

В Баку начнется капитальный ремонт зданий, принадлежащих государственному жилищному фонду, а также снос аварийных объектов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, в столице объявлены два крупных тендера для выполнения работ.

В рамках первого этапа капитального ремонта, который будет осуществлять ООО "Капитальное строительство и ремонт города Баку", планируется обновить жилые дома, расположенные в Наримановском, Сабаильском, Низаминском, Бинагадинском, Хазарском, Гарадагском и Пираллахинском районах. Общая сумма работ на этом этапе составит 24,5 млн манатов.

Второй тендер охватывает такие районы, как Насиминский, Ясамальский, Хатаинский, Сураханский и Сабунчинский, где также пройдет ремонт зданий, входящих в государственный жилфонд. Предполагаемый бюджет этого проекта - 24 млн манатов.

В целом, в рамках проекта стоимостью 48,5 млн манатов будет отремонтировано или снесено 1 100 старых и аварийных зданий.

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