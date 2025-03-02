Скончался вице-президент Федерации фехтования Азербайджана

Вице-президент Федерации фехтования Азербайджана Фархад Касимов скончался в возрасте 61 года.

Об этом Day.Az сообщили в Федерации.

Отметим, что Ф. Касимов занимал пост вице-президента Федерации фехтования Азербайджана с 2017 года.