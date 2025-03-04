Запретила учителям, но сама нарушила правило - скандал с директором школы - ВИДЕО
Как сообщалось ранее, в сеть попала аудиозапись директора средней школы №231 Ламии Ильхамсой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, директор, чья запись стала достоянием общественности, сегодня была освобождена от занимаемой должности.
Интересный факт: на входной двери этой школы было размещено объявление о запрете дорогостоящих подарков для учителей в честь праздника 8 Марта.
Более того, оно было подписано и заверено печатью самой Ламией Ильхамсой.
Противоречие же заключается в том, что директор не последовала собственному запрету.
Судя по распространенной аудиозаписи, Л. Ильхамсой неоднократно выражала недовольство собранными средствами и позволяла себе оскорбления в адрес педагогического коллектива.
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