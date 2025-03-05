В Баку изъята крупная партия наркотиков

Главное управление по борьбе с наркотиками МВД провело очередную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, операции были проведены на территории Бинагадинского и Гарадагского районов столицы. В результате мероприятий, продолжавшихся несколько дней, был задержан 29-летний Руслан Гусейнов. При обыске в его машине было обнаружено 35 кг марихуаны. Р.Гусейнов сообщил в показаниях, что забрал наркотики посредством гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием, из тайника на территории Физулинского района и в обмен на материальное вознаграждение планировал доставить их по отдельным адресам.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Р.Гусейнова избрана мера пресечения в виде ареста.