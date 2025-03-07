Несчастный случай в Билясуваре

В Билясуварском районе в результате выстрела из охотничьего ружья погиб 57-летний мужчина.

Как передает Day.Az, инцидент произошел в селе Тезекенд района.

Игбал Бахлул оглу Багиров, 1968 года рождения, получил травмы в результате выстрела из охотничьего ружья по неосторожности во дворе своего дома. Раненый был доставлен в Билясуварскую центральную районную больницу, однако врачи не смогли спасти его.

По данному факту проводится расследование.

В ответ на запрос АПА в TƏBIB в связи с инцидентом было сообщено, что около 20:30 мужчина 1968 года рождения был доставлен мертвым в Билясуварскую центральную районную больницу.